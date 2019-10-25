БизнесЦензор

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25.10.19 13:10

Многолетний глава судостроительного холдинга Новинского решил уволиться

Генеральный директор судостроительного объединения Smart Maritime Group (SMG) Василий Федин принял решение покинуть пост и продолжить карьеру за пределами компании.

новинский

Об этом сообщает пресс-служба "Смарт-Холдинга" Вадима Новинского, в состав которого входит SMG, передает БизнесЦензор.

"Я благодарен SMG, коллегам и единомышленникам за бесценный 14-летний профессиональный опыт, который я получил, возглавляя крупнейшее судостроительное объединение Украины", –отметил Федин.

Согласно сообщению, на должность и.о. гендиректора SMG назначен директор по производству Александр Афанасенко.

Василий Федин занимал должность гендиректора Smart Maritime Group с апреля 2013 года. Ранее, с 2005 года, возглавлял Херсонскую верфь SMG.

SMG – крупнейший судостроительный холдинг Украины, объединяющий два крупнейших судостроительных предприятия Украины – Черноморский судостроительный завод и Херсонский судостроительный завод.

Основан в 2009 году для управления судостроительными активами "Смарт-Холдинга" Вадима Новинского.

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