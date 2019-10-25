Менеджеров банка "Богуслав" и чиновника Нацбанка подозревают в краже 22 миллионов

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева сообщает БизнесЦензор.

"Как установлено в ходе следствия, между GАО "Банк Богуслав" и "подконтрольной" его должностным лицам коммерческой структурой был заключен кредитный договор на сумму более 21,6 млн гривен, а в обеспечение исполнения обязательств передано несуществующее залоговое имущество в виде высокоскоростного экструдера (промышленное оборудования)", - сообщает прокуратура.

При этом заместитель председателя правления банка "Богуслав", вступив в сговор с заместителем начальника Управления корпоративного бизнеса, начальником службы безопасности и должностными лицами коммерческой структуры, завладел выделенным кредитом.

Заместителю председателя правления GАО "Банк Богуслав", заместителю начальника Управления и начальника службы безопасности указанного банка сообщено о подозрении по ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 УК Украины.

Кроме того, сообщается о подозрении главному экономисту отдела проверок кредитных рисков НБУ, который подписал акт проверки имущества, которое было передано в обеспечение кредита, несмотря на его отсутствие. Действия работника Нацбанка Украины квалифицированы по ч.2 ст.366 УК Украины.

Как сообщалось, по данным Фонда гарантирования вкладов, в течение 2016-2017 годов АО "Банк "Богуслав" предоставил кредитные средства на сумму около 300 млн грн компаниям, которые по разным признакам связаны между собой и\или с банком.

Нацбанк отнес ПАО "Банк Богуслав" к категории неплатежеспособных 6 ноября 2017 года из-за невыполнения плана докапитализации, а в декабре того же года решил ликвидировать банк.

По состоянию на 1 ноября 2017 года владельцами существенного участия в ПАО "Банк Богуслав" были Владимир Романенко и Наталья Вакуленко.

Общая балансовая стоимость активов банка "Богуслав" на момент утверждения ликвидационной массы составила 623 млн грн, при этом оценочная стоимость активов составила 242 млн грн, то есть оказалась ниже цены "на бумаге" более чем в 2,5 раза.