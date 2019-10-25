"Укрзализныця" планирует завершить разделение на 3 компании до 2022 года

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Если говорить по срокам: мы рассматриваем это по истечении двух лет. До конца 2021 года - выделение отдельных юрлиц по этим направлениям. Но здесь весь вопрос в том, насколько эффективно нам удастся сработать с государством в части решения проблемных вопросов на пути к этому разделению ", - отметил он.

Как сообщил Саболевский, правление компании поддерживает идею ее дальнейшего развития как холдинга, который после разделения будет владеть тремя вышеуказанными компаниями (грузоперевозки, пассажироперевозки, инфраструктура), как это реализовано в Польше, Франции и Германии.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в начале сентября поручил Кабинету министров до конца 2019 года подготовить план реструктуризации АО "Укрзализныця". Ответственными за подготовку плана назначены премьер-министр Алексей Гончарук и министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Кабмин намерен в ближайшие пять лет провести IPO для "Укрзализныци".