БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
25.10.19 12:06

В Киеве начался отопительный сезон

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" начало отопительный сезон в столице 25 октября и за 10 дней планирует подключить все дома, заявил на брифинге замглавы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев.

В Киеве начался отопительный сезон

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

"С сегодняшнего дня в столице начинается отопительный сезон для жилого фонда города. Это будет происходить согласно графикам, согласованным с районными администрациями",- сказал он, добавив, что подключение всего города займет до 10 дней.

По его словам, школы и детские сады к отоплению начали подключать еще 30 сентября и 90% таких объектов уже подключены. "Это самый поздний пуск тепла в Киеве за последние годы. За это время киевляне сэкономили 130 млн грн, если сравнивать с запуском тепла 15 октября, как в прошлом году",- отметил Пантелеев.

Ранее НАК "Нафтогаз Украины" предлагала мэру Киева Виталию Кличко выборочно подойти к подаче отопления в столице и начать с больниц и детских садов.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100