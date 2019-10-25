Чистая рибыль Visa выросла на 17%

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 5,32 доллара против 4,42 доллара в прошлом фингоду. Выручка поднялась на 11% в годовом выражении, до 22,977 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Visa выросла в годовом выражении на 6%, до 3,025 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила за три месяца 1,34 доллара против 1,23 доллара в аналогичном периоде прошлого фингода. Скорректированная прибыль на акцию составила 1,47 доллара при прогнозе в 1,43 доллара. Выручка за три отчетных месяца поднялась на 13%, до 6,137 миллиарда долларов.

Увеличение выручки компания объясняем ростом объёма платежей, который составил 9%, и числа транзакций (рост на 11%). По итогам года компания ожидает роста выручки не менее чем на 10% к уровню прошлого года.

Visa — глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.