Акции Intel подорожали из-за превзошедшей прогнозы прибыли

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре снизилась на 6% и составила $6 млрд, или $1,35 в расчете на акцию, по сравнению с $6,4 млрд, или $1,38 на акцию, за аналогичный период в прошлом году.

Между тем скорректированная прибыль составила $1,42 на акцию, увеличившись по сравнению с $1,4 на акцию годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали скорректированную прибыль в размере $1,23 на акцию.

Выручка компании выросла до $19,19 млрд с $19,16 млрд за аналогичный период годом ранее. Показатель также превзошел ожидания экспертов, в среднем ожидавших выручку на уровне $18,05 млрд.

Выручка подразделения Data Center Group (DCG) выросла на 4%, до $6,4 млрд при прогнозе снижения на 8,5%, до $5,62 млрд. Данный показатель в подразделении Client Computing (CCG, включает в том числе производство процессоров для персональных компьютеров), крупнейшем для компании, снизился на 5% и составил $9,7 млрд по сравнению с $10,23 млрд.

Intel улучшила годовой прогноз выручки на $1,5 млрд по сравнению с предыдущим прогнозом и теперь ожидает, что она составит $71 млрд. Прибыль, согласно пересмотренному прогнозу, составит $4,6 в расчете акции против предыдущего прогноза на уровне $4,4 на акцию.

Акции Intel подорожали на 4% на дополнительных торгах в пятницу. С начала года капитализация компании увеличилась на 11,3%, до $229,1 млрд.