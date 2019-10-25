БизнесЦензор

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25.10.19 09:47

В Украине вводится в оборот банкнота номиналом 1000 гривен

В Украине сегодня, 25 октября, вводится в оборот банкнота нового наивысшего номинала в 1 тыс. грн.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

На лицевой стороне новой банкноты в 1000 гривен изображен портрет академика Владимира Вернадского.

На обратной стороне банкноты находится изображение здания Президиума Национальной академии наук Украини. Размер новой банкноты составляет 75 мм и 160 мм. Основной цвет - голубой

Национальный банк Украины планирует осуществить первый выпуск банкнот номиналом 1 тыс. грн в объеме 5 млн штук, сообщал директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

"Мы планируем осуществить его (первый выпуск банкнот номиналом 1 тыс. грн) в объеме 5 млн штук, а дальше – по мере поступления заказов от банков и потребности экономики", - сказал он.

Зайвенко также сообщил, что в настоящее время в обращении находится 140 млн шт. монет номиналом 1 грн и почти 124 млн шт. номиналом 2 грн. В 2018 НБУ изготовил 140 млн монет номиналом 1 грн и 145 млн штук монет номиналом 2 грн.

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