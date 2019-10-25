Глава Amazon Безос за сутки потерял около $7 миллиардов

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

В четверг, 24 октября, Amazon отчитался о прибыли в III квартале. Результаты разочаровали инвесторов, что привело к падению котировок компании на 6,6%. Для Безоса, которому принадлежат 57,6 млн акций Amazon, такое падение означает потерю $6,9 млрд, подсчитал телеканал.

Если котировки Amazon продолжат падать, Безос может уступить Биллу Гейтсу первое место в списке богатейших людей мира, отмечает CNBC со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index. На момент публикации состояние Безоса оценивалось в $111 млрд, Гейтса – в $107 млрд.

Разрыв между Безосом и Гейтсом сократился летом, после того как гендиректор Amazon развелся с женой. При разводе Маккензи Безос получила около 19,7 млн акций Amazon, что позволило ей попасть в список богатейших людей мира. Сейчас она занимает там 21-ю строчку с $35,8 млрд.