В РФ продают последний произведенный "Руслан" по демпинговой цене, – СМИ

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

"Руслан" пытаются продать за $25 млн при цене $85 млн, но большого интереса самолет не вызывает.

По данным издания, на "Руслан" претендовала китайская компания, а КНР уже покупает всю документацию на более тяжелую версию Ан-124 — "Мрию" и может войти в капитал производящего двигатели для них украинского "Мотор Сич".

Самолет уже несколько лет простаивает на площадке авиазавода "Авиастар-СП" в Ульяновске. Машина выпущена там же в июне 2004 года. По словам собеседников, это "самый новый" из "Русланов" — после 2004 года самолет не производился.

По информации издания, машина простаивает с 2011 года, налет составляет всего 8 тыс. часов. Судно планировали продать ранее, но из-за войны в Донбассе и оккупации Крыма не удавалось решить вопрос продления летной годности с украинским ГП "Антонов".

Партнер юрфирмы "Ильяшев и партнеры" (обслуживает ГП "Антонов") Роман Марченко говорит, что при обращении любого эксплуатанта, который желает продлить летную годность "Руслана", ГП "Антонов" как разработчик и держатель сертификата типа будет обязано заключить договор на предоставление такой услуги. Но эксплуатант не может находиться в санкционном списке, а стороны должны договориться о коммерческих условиях.

Получив самолет, ИФК выяснила, что у него отсутствует часть комплектующих. Машина использовалась как их донор. Несколько лет ушло на ее восстановление",— рассказывает собеседник, знакомый с состоянием "Руслана". До конца судно так и не восстановлено.

Несколько лет назад лизингодатель вел переговоры с грузовой Maximus Air Cargo из ОАЭ, у которой в парке есть один Ан-124-100: та была готова купить машину за $85 млн, но ее не устроило, что на восстановление уйдет больше года, говорит собеседник издания.

"Сегодня условно рыночная цена машины — около $60 млн. Минимальная цена, по которой в ИФК готовы продать ее,— $25 млн",— рассказывает другой источник.

Еще одним претендентом на самолет была китайская структура, название которой источники не раскрывают. По словам одного из них, потенциальный покупатель "был посредником между ИФК и госструктурами Китая".

Как отмечает издание, "Руслан" может понадобиться Китаю для создания своего грузового самолета. Китайское издание Sohu 22 октября сообщало, что украинское КБ "Прогресс" передаст КНР всю документацию по грузовому самолету Ан-225 "Мрия", превосходящему Ан-124-100 по грузоподъемности (250 тонн против 120 тонн). Китайские предприятия также могут войти в уставный капитал украинского завода "Мотор Сич", производящего двигатели Д-18Т для "Руслана" и "Мрии".

Как сообщалось, ранее стало известно, что российская грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" сократит персонал и законсервирует часть своих Ан-124-100 "Руслан" в связи со спадом рынка грузовых авиаперевозок.

Входящая в группу "Волга-Днепр" является конкурентом украинских "Авиалиний Антонова". Российская компания выполняет чартерные грузовые рейсы на девяти Ан-124-100 "Руслан" и пяти Ил-76ТД. Группу контролирует ее основатель и президент Алексей Исайкин.

До 2016 года ГП "Антонов" и "Волга-Днепр" эксплуатировали общий парк "Русланов" через совместное предприятие, но потом украинская сторона из СП вышла.