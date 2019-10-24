Главы двух комитетов Рады потребовали отчета председателя АМКУ

Как передает БизнесЦензор, соответствующий проект зарегистрирован 24 октября под №2306.

Авторами проекта постановления указаны глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус и глава комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

Как сообщалось, после объявленной президентом Владимиром Зеленским перезагрузки АМКУ, собеседования Юрия Терентьева у премьер-министра Алексея Гончарука и неофициальной встречи председателя Комитета с Игорем Коломойским из первоначального состава АМКУ сохранили должности его глава Юрий Терентьев, замглавы Нина Сидоренко (Терентьев и Сидоренко были однокурсниками в КИМО с бывшим замглавы Администрации президента Алексеем Филатовым), госуполномоченная Мария Процишен (считается близкой к Терентьеву).

В августе-сентябре в АМКУ были назначены:

первый заместитель председателя АМКУ-госуполномоченный Ольга Пещанская (возглавляла закупочное направление в "АрселорМиттал" в тот же период, когда нынешний глава АМКУ Юрий Терентьев был генеральным юрисконсультом этого предприятия);

госуполномоченная Наталья Буроменская (юрист компании "Водафон" и жена известного юриста Михаила Буроменского, знакомого с Борисом Ложкиным);

госуполномоченная Ольга Нечитайло (бывшая работница АМКУ, которая занималась вопросами ДТЭК, последние два года работала в BRDO под руководством нынешнего премьер-министра Алексея Гончарука и нынешнего министра энергетики Алексея Оржеля. В начале сентября АМКУ подписал с BRDO договор о сотрудничестве);

госуполномоченная Ирина Копайгора (преподаватель Криворожского экономического института, дочь преподавателя Ивана Копайгоры, на лекциях которого Владимир Зеленский изучал теорию государства и права, в том же вузе работает отец президента).

В октябре Зеленский назначил государственным уполномоченным - заместителем председателя АМКУ Дарью Чередниченко, которая до последнего времени работала начальником Управления экономического анализа АМКУ, а у полномоченным Антимонопольного комитета – Сергея Тыщика, который ранее работал в структурах НАК "Нафтогаз Украины".