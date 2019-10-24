БизнесЦензор

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24.10.19 19:50

Главы двух комитетов Рады потребовали отчета председателя АМКУ

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о заслушивании отчета председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрия Терентьева.

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Как передает БизнесЦензор, соответствующий проект зарегистрирован 24 октября под №2306.

Авторами проекта постановления указаны глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус и глава комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

Как сообщалось, после объявленной президентом Владимиром Зеленским перезагрузки АМКУ, собеседования Юрия Терентьева у премьер-министра Алексея Гончарука и неофициальной встречи председателя Комитета с Игорем Коломойским из первоначального состава АМКУ сохранили должности его глава Юрий Терентьев, замглавы Нина Сидоренко (Терентьев и Сидоренко были однокурсниками в КИМО с бывшим замглавы Администрации президента Алексеем Филатовым), госуполномоченная Мария Процишен (считается близкой к Терентьеву).

В августе-сентябре в АМКУ были назначены:

В октябре Зеленский назначил государственным уполномоченным - заместителем председателя АМКУ Дарью Чередниченко, которая до последнего времени работала начальником Управления экономического анализа АМКУ, а у полномоченным Антимонопольного комитета – Сергея Тыщика, который ранее работал в структурах НАК "Нафтогаз Украины".

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