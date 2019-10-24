БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
24.10.19 20:09

Google выпустил новую версию браузера Chrome

Компания Google выпустила очередную версию своего браузера Chrome, которая получила 78 порядковый номер. В этой версии пользователям предлагаются новое меню настройки для страницы "Новая вкладка", принудительный тёмный режим, функция проверки паролей Password Checkup и другое.

Google выпустил новую версию браузера Chrome

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Для страницы "Новая вкладка" Google теперь предлагает галерею изображений и тем. Также пользователь может выбрать собственные варианты. Кроме того, доступна возможность управлять тем, как выглядят ярлыки.

Функция Forced Dark Mode активирует темный режим на каждом сайте, независимо от того, поддерживает ли он темную тему. Эта функция не влияет на исходный код сайта, а вместо этого использует инверсии цвета для изменения светлых сайтов на их темные хроматические версии.

Расширение Google Password Checkup, выпущенное в феврале, как и было запланировано, интегрировано в браузер Chrome 78. Оно позволит узнать, заходит ли пользователь на сайт с небезопасными учетными данными, и посоветует изменить пароль, если это необходимо.

Среди прочих нововведений упоминаются следующие функции:

Кроме того, в браузере Chrome 78 тестируется новый протокол DNS-over-HTTPS (DoH), разработанный для предотвращения шпионажа. Кроме того, удалена старая функция безопасности XSS Auditor, существующая с момента выхода Chrome 4 в 2009 году и уже утратившая свою актуальность.

Новая версия браузера Chrome 78 доступная для платформ Mac, Windows, Linux, Android и iOS.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100