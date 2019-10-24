Google выпустил новую версию браузера Chrome

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Для страницы "Новая вкладка" Google теперь предлагает галерею изображений и тем. Также пользователь может выбрать собственные варианты. Кроме того, доступна возможность управлять тем, как выглядят ярлыки.

Функция Forced Dark Mode активирует темный режим на каждом сайте, независимо от того, поддерживает ли он темную тему. Эта функция не влияет на исходный код сайта, а вместо этого использует инверсии цвета для изменения светлых сайтов на их темные хроматические версии.

Расширение Google Password Checkup, выпущенное в феврале, как и было запланировано, интегрировано в браузер Chrome 78. Оно позволит узнать, заходит ли пользователь на сайт с небезопасными учетными данными, и посоветует изменить пароль, если это необходимо.

Среди прочих нововведений упоминаются следующие функции:

Tab Hover Cards для облегчения навигации по многочисленным панелям браузера;

Click-to-Call позволяет выделить номер телефона в настольной версии браузера и отправить его для набора на Android-смартфон. Но пока эта функция не особо широко распространена.

Кроме того, в браузере Chrome 78 тестируется новый протокол DNS-over-HTTPS (DoH), разработанный для предотвращения шпионажа. Кроме того, удалена старая функция безопасности XSS Auditor, существующая с момента выхода Chrome 4 в 2009 году и уже утратившая свою актуальность.

Новая версия браузера Chrome 78 доступная для платформ Mac, Windows, Linux, Android и iOS.