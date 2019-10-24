Скандальный суд разрешил строительство многоэтажного отеля на Печерске

Об этом свидетельствует решение ОАСК (судья Шрамко) от 16 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно материалам дела, 31 мая этого года фирма обратилась в Департамент с заявлением о выдаче разрешения на выполнение строительных работ. После получения отказа, ООО "Дружба народов СНГ" обратилось в суд.

Департамент пояснил отказ в выдаче разрешения непредставлением компанией необходимых документов, а также в связи с установлением несоответствия представленных документов требованиям законодательства.

Однако, суд с выводами Департамента не согласился.

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Как отметил ОАСК, вместе с заявлением фирма подала копии документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком, информацию о лицензии, дающей право на выполнение строительных работ, квалификационные сертификаты, а также соответствующую проектную документацию на объект строительства.

При этом суд заявил, что нормами закона "О регулировании градостроительной деятельности" и Порядка выполнения подготовительных и строительных работ №466 не предусмотрена необходимость представления для получения разрешения на выполнение строительных работ других документов, которые просил Департамент.

В частности: технических условий от СУППР и соответствующего согласование на генеральном плане; информации о внесении проектной документации в Градостроительный кадастр; задания на проектирование, утвержденное заказчиком и согласованное генеральным проектировщиком; акт обследования зеленых насаждений; инженерно-геологические изыскания, выполненные в феврале 2018 года ООО "Киевгео"; проект оценки воздействия на окружающую среду; генеральный план, оформленный в установленном порядке с соответствующими согласованиями и др.

Также, по мнению суда, не нашло подтверждения утверждение Департамента об установлении несоответствия представленных документов требованиям законодательства.

В частности, Департамент указывал, что проектная документация на строительство не соответствует требованиям исходных данных на проектирование и ГСН А.2.2-3-2014, отсутствует заверенный в установленном законом порядке экспертный отчет и приложение к нему, в историко-градостроительном обосновании технико-экономические показатели не соответствуют показателям согласно экспертному отчета и др.

Кроме того, Департамент обращал внимание, что участок, на котором запланировано строительство, предназначен для индивидуальной застройки, а фирма хочет построить там гостиницу. Также в КГГА просили согласовать информацию о соседнем участке, в пределах которого также велось проектирование, но суд возразил, что второй участок тоже будет застраиваться.

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Напомним, 23 августа 2018 года Департамент градостроительства КГГА издал ООО "Дружба народов СНГ" градостроительные условия и ограничения на строительство апартамент-отеля на ул. Кургановской, 7. В исходных данных предельная высота указана 27 м, однако окончательно она должна быть определена в проектной документации.

Участок, на котором запланировано строительство, находится в пределах исторического центра Киева, на оползнеопасных территориях.

Учредителями ООО "Дружба народов СНГ" значатся Мурад Касумов из Киева и Ифтихар Сафтар Оглы Фараджов из Казахстана.