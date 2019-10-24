Парижский суд отказался остановить взыскание "Ощадбанком" $1,3 миллиарда с России

Как сообщает пресс-служба банка, об этом говорится в решении суда по результатам состоявшегося 8 октября заседания, передает БизнесЦензор.

Российская Федерация в своем заявлении просила Парижский Апелляционный суд приостановить принудительное исполнение решения арбитража, объясняя это тем, что исполнение решения в странах, которые в меньшей степени защищают государственный иммунитет, чем Франция, может привести ей вред.

"Тем самым фактически Россия признала, что не намерена выполнять это решение", – отмечается в сообщении.

По результатам рассмотрения судья отклонил заявление РФ о приостановлении принудительного исполнения решения арбитража, признав приведенные аргументы безосновательными и необоснованными. Судья также обязал российскую сторону понести часть расходов на производство.

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Как сообщалось, Российская Федерация 19 августа подала жалобу на решение парижского арбитража по иску "Ощадбанка", который в ноябре 2018 года приняло решение о взыскании $1,1 млрд с РФ в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму.

Напомним, в ноябре 2018 года международный арбитраж в Париже постановил взыскать с России $1,3 млрд по иску "Ощадбанка". Кроме того, российская сторона должна будет выплатить проценты, которые будут начисляться на эту сумму до тех пор, пока исковые требования не погасят полностью.

17 июля 2019 года Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление "Ощадбанка" и дал разрешение на исполнение решения Международного коммерческого арбитража (Париж) о взыскании $1,3 млрд, а также процентов, с РФ в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму.

"Ощадбанк" обратился в международный суд в августе 2016 года. В банке посчитали, что после присоединения Крыма к России потеряли активы на сумму более $1 млрд.

В банке подчеркивают, что "Ощадбанк" является первой компанией, 100% акций которой принадлежат государству, и первым банковским учреждением, которое выиграло дело против Российской Федерации по убыткам, полученных в результате аннексии Крыма.