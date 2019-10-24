Почти 3 тысячи жителей Ривненской области смогут управлять запасами газа онлайн

Об этом сообщает пресс-служба газопоставляющей компании, передает БизнесЦензор.

В частности, потребители могут в онлайн-режиме выбрать период, в который будут использовать газ из запаса, а также его долю в общем объеме потребления.

Те клиенты, которые воздержатся от заявок на управление, воспользуются обычными условиями акции: по умолчанию получат газ из запаса в те месяцы, когда его цена окажется ниже цены ПСО, установленной для других потребителей.

В компании напомнили, что по условиям акции если цена газа на общих условиях ПСО ниже, то потребитель получает газ по меньшей цене. Потребленный газ оплачивается по цене ПСО, а запас сохраняется.

С запуском новой услуги возможности расширились, и клиенты ООО "Ривнегаз Сбыта" могут самостоятельно выбрать удобный вариант.

"Потребители могут выбирать самостоятельно – использовать акционный газ или платить по цене, установленной на этот месяц на общих условиях ПСО. Такая возможность создана для тех, кто желает использовать акционный газ, хотя его цена несколько выше", – отметил директор "Ривнегаз Сбыта" Леонид Кошельник.

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Как пояснили в компании, для этого в "Личном кабинете" на сайте 104.ua достаточно заказать на текущий месяц необходимый объем газа из приобретенного запаса.

Для этого в заявке необходимо указать долю газа в процентах, ведь при заказе необходимого объема в месяц не всегда можно использовать полностью весь газ с точностью до кубического метра. Следовательно, могут быть несогласованности при расчетах, что грозит нарушением Кодекса ГРС и применением более высокой цены по сравнению с акционной. Таким образом, компромиссным решением стало использование именно процентного расчета. Поэтому в заявке следует отметить долю от общего потребления в текущем месяце, которую надо "закрыть" поставками акционного газа.

Те потребители, которые не зарегистрированы в "Личном кабинете", могут оформить заявку в ЦОК компании, адреса которых указаны на ее сайте.

Срок подачи заявки – до конца месяца потребления газа.

В случае возникновения вопросов в компании предлагают обращаться в контакт-центр по тел: (0362) 48-90-04.

Акционная цена газа составляет 5,99 грн за куб, и не учитывает стоимость доставки. Использовать приобретенный газ следует в отопительный период, то есть с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года.