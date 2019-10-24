Одну из важных дорог в Украине могут построить с помощью подразделения ООН и без "Укравтодора"

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на заместителя министра инфраструктуры Украины Александру Клитину, передает БизнесЦензор.

"Проведена очень успешная встреча с UNOPS, Министерство рассматривает возможность подписания меморандума о сотрудничестве в сфере аутсорсинга реализации инфраструктурных проектов, скорее всего, пилотом будет проект в сфере строительства автодорог. Очень интересно будет проанализировать результаты этого сотрудничества в сравнении с системой реализации проектов "Укравтодором", - сообщила Клитина, рассказывая о результатах работы Мининфраструктуры за прошлую неделю.

Также она более подробно рассказала о перспективах сотрудничества с UNOPS (Управления ООН по обслуживанию проектов) - организации, занимающейся осуществлением проектов для системы ООН, международных финансовых учреждений, правительств и других партнеров во всем мире.

"Мининфраструктуры давно пытается наладить сотрудничество с этой организацией. Одна из их специализаций - реализация инфраструктурных проектов и, в частности, строительство автодорог. Компания является неприбыльной, фактически берет средства с проекта только для реализации и не зарабатывает на нем. Идея в том, чтобы сделать аутсорсинг непосредственно реализации проекта. Система ProZorro в этом плане пока что не совсем совершенна", - прокомментировала Клитина.

"Нам было бы интересно провести через UNOPS тендер на строительство какой-то из топовых автотрасс. Компания полностью будет отвечать за организацию тендера и реализацию проекта. Тендерные процедуры у UNOPS также отличаются от ProZorro - они будут включать качественные критерии. Также, что интересно, у них уже есть своя база международных подрядчиков, и это даст больший уровень доверия к тендеру. Возможно, это привлечет больше международных компаний к участию в тендере. И за счет международной конкуренции, возможно, даже будет уменьшена стоимость проекта", - пояснила замминистра инфраструкутры.

По ее словам, это сотрудничество рассматривается как экспериментальное.

"Мы будем определяться с пилотным проектом, подписывать меморандум, если это будет эффективно. Наверное, есть смысл делать больше проектов через аутсорсинг. Этот инструмент поможет бороться с коррупцией. Возможно, он временный, пока государство не придумает какой-то более прозрачный механизм. Это быстрое решение проблемы. Меморандум мы рассчитываем подписать еще до конца года", - добавила Клитина.

По словам замминистра, если механизм сотрудничества с Управлением ООН по обслуживанию проектов докажет свою эффективность в плане прозрачности закупок и привлечения инвесторов, то этот механизм будет рекомендован также и для "Укрзализныци".

"Я думаю, что мы будем рекомендовать "Укрзализныце" этот инструмент, но мы его должны сначала опробовать на каком-то знаковом проекте", - резюмировала Клитина.