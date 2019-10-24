USAID профинансирует исследование по транзиту газа для нового Оператора ГТС

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение ОГТСУ, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, помощь будет оказана: в обновлении результатов исследований по модернизации транзита и хранения газа в Украине; разработке изменений в законодательство для перехода от метрических (кубометры) к энергетическим (кВт) единицам для операций в газовом секторе; подготовке спецификаций для систем SCADA и EDM для газотранспортной системы; разработке предложений по реформированию процесса закупок.

"Результаты проекта энергетической безопасности USAID будут способствовать выполнению международных обязательств Украины в рамках договора об учреждении Энергетического сообщества и требований соглашения об ассоциации между Украиной, Европейским союзом и Европейским сообществом по атомной энергии", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Кабмин перед предыдущим раундом трехсторонних газовых переговоров 19 сентября обновил план анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" путем отделения транспортировки природного газа: новым оператором ГТС Украины будет АО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), 100% акций которого передано от Минэнергоэкологии Минфину.

В рамках утвержденного плана выделения функции управления ГТС Кабмин передал компанию "Магистральные газопроводы Украины" из подчинения Минэкоэнергии Министерству финансов. Планируется, что на следующем этапе ПАО "Магистральные газопроводы Украины" выкупит компанию "Оператор газотранспортной системы Украины", на которую были переведены персонал и функции по управлению ГТС.

ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" создано в составе "Укртрансгаза" в феврале 2019 года. Это позволило начать юридическое отделение функции транспортировки газа - сначала в структуре НАК "Нафтогаз Украины", а после 1 января 2020 года – вне группы "Нафтогаз".

Напомним, выделение независимого оператора ГТС запланировано с 1 января 2020 года. При этом у представителей правительства и руководства "Нафтогаза" длительное время были разные взгляды на процесс анбандлинга.

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