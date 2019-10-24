Кабмин отменил нормы расхода энергоресурсов для предприятий

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор.

В частности, правительство упразднило устаревшее постановление от 15 июля 1997 года N786 "О порядке нормирования удельных расходов топливно-энергетических ресурсов в общественном производстве", которым государство определяло нормативы для каждого предприятия и осуществляло контроль.

Как отмечают в Минэнерго, это приводило к коррупции и не поощряло предприятия внедрять энергоэффективные мероприятия.

"Отныне, энергоэффективное поведение предприятий будет стимулировать цена ресурса и налоги на экстерналии, связанные с необходимостью уменьшать негативное воздействие на окружающую среду и выполнять климатические обязательства", – сказано в сообщении.

По данным министерства, взамен этого постановления в ближайшее время совместно с Минрегионом будут имплементированы 27 Евродирективы об энергоэффективности, которые заменят советское нормирования на европейское регулирование в этой сфере.

Ожидается, что отмена этого постановления должно положительно повлиять на позиции Украины в рейтинге Doing Business.