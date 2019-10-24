Нацкомиссия приостановила рассмотрение новых тарифов для операторов газовых сетей

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации газового рынка (АГУ), передает БизнесЦензор.

"НКРЭКУ внезапно приостановила рассмотрение тарифов операторов ГРС, которые рассчитаны, исходя из заказанной мощности и позволят сбалансировать экономику газораспределительных компаний. В случае непринятия тарифов существуют значительные риски для деятельности нового Оператора ГТС", – сказано в сообщении.

В Ассоциации подчеркивают, что при существующих необоснованных тарифах на распределение газа вновь созданный независимый Оператор уже 1 февраля 2020 столкнется с проблемой разбалансировки системы, накопления долгов, что неизбежно приведет к его неплатежеспособности.

"Действующие тарифы уже привели к созданию долгов операторов ГРС перед нынешним Оператором ГТС на сумму 1 млрд евро. Без установления регулятором экономически обоснованных тарифов для операторов ГРС в зимние месяцы этот долг значительно возрастет", – констатируют в АГУ.

По словам директора ООО "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона, если не решится вопрос долгов и сбалансированности системы, то через два-три месяца после начала работы новый независимый оператор ГТС обанкротится, или ему потребуются значительные дотации из бюджета.

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НКРЭКУ в июле 2019 года начала процедуру пересмотра тарифов Операторам ГРС. Новая методика начисления тарифов позволит снизить нагрузку на потребителей в зимний период.

"Согласно действующим тарифам средний чек на доставку газа для бытовых потребителей в декабре-феврале составит от 78 до 81 грн на месяц. В то время как по новому тарифу, рассчитанному исходя из заказанной мощности, чек составит 72 грн в месяц", – отметил председатель Ассоциации газового рынка Денис Сенектутов.

Учитывая чрезвычайное значение и важность начала работы нового независимого Оператора ГТС для дальнейшего развития газового рынка Украины, его интеграции с энергетическими рынками Евросоюза и диверсификации поставок газа в страны Европы, Ассоциация газового рынка обратилась в Европейскую комиссию и Секретариат Энергетического содружества относительно таких действий НКРЭКУ.