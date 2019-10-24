Кабмин изменил порядок электронных аукционов на нефтегазовые участки

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор.

Документом внесены изменения в постановление Кабинета министров № 848 от 17 октября 2018 года.

"Речь идет о новом усовершенствованном временном порядке реализации экспериментального проекта по внедрению проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами путем электронных торгов", – пояснили в министерстве.

В частности, принятое решение предусматривает ликвидацию Комиссии по вопросам недропользования при Госгеонедр, существование которой не предусмотрено Кодексом Украины о недрах.

Также правительство продлило срок подачи документов на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) по разработке нефтегазовых участков: "Грунивский", "Ичнянский", "Ахтырский".

Участок "Ахтырский" площадью 717,25 кв. километров расположен в пределах Сумской, Полтавской и Харьковской областей.

Участок "Ичнянский" площадью 2 477,65 кв. километров расположен в пределах Черниговской области.

Участок "Грунивский" площадью 1 108,36 кв. километров находится в пределах Сумской и Полтавской областей.

Как сообщалось, Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) на следующий электронный нефтегазовый аукцион в "ProZorro.Продажи", намеченный на 30 октября, выставила специальные разрешения на пользование пяти углеводородными участками в Харьковской, Полтавской и Луганской областях.

Напомним, с 24 октября 2018 года вступил в силу временный порядок реализации проекта по внедрению электронных торгов по продаже специальных разрешений на пользование недрами. Согласно ему, продажа лицензий осуществляется исключительно через электронные торги.