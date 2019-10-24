"Львовгаз" направит средства от нового тарифа на ремонт и модернизацию газовых сетей

Об этом сообщает пресс-служба АО "Львовгаз", передает БизнесЦензор.

В компании напомнили, что НКРЭКУ в октябре утвердила новый подход к оплате услуг доставки газа для потребителей и рассмотрела проект нового тарифа на распределение. Стоимость услуг по доставке газа будет зависеть от объема использованного потребителем за предыдущий год, ее будут платить равными частями в течение года.

После утверждения нового тарифа АО "Львовгаз", средний платеж за доставку газа для жителей Львовской области составит около 150 грн в месяц. Стоимость услуги будет зависеть от объема газа, потребленного за предыдущий год. Она будет выплачиваться равными частями в течение всего года.

"За счет этого платежи будут прогнозируемыми, а расходы потребителей газа станут равномерными. Именно равномерные поступления позволят газораспределительным компаниям получить в течение года ресурс, необходимый для обслуживания и модернизации сетей", – подчеркивают в компании.

В частности, поступления от нового тарифа будут направлены на поддержание текущей работы сетей, модернизацию сетей, экстренный ремонт сетей, эксплуатационные расходы, регулярное приборное комплексное обследование газовых сетей, замену и обслуживание счетчиков, работу аварийно-диспетчерской службы, сервисы для клиентов и налоги.

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"Впервые Государственный регулятор предвидел средства на формирование обменного фонда счетчиков. Это приборы учета, которые устанавливают потребителям на время проведения поверки счетчика. Для нашей компании предусмотрено 31 млн грн на приобретение таких приборов учета. Эти средства позволят приобрести около 31 тысяч счетчиков, а это составляет лишь 10% от потребности", – прокомментировал глава правления "Львовгаза" Юрий Войсович.

Дополнительные средства также будут выделены и на безопасность потребителей газа, в частности работу аварийно-диспетчерской службы. Для своевременного и оперативного выполнения необходимых работ, в новом тарифе предусмотрен рост расходов на горючее, ремонт и материалы на 30%.

В то же время в компании констатируют, что проблема модернизации газораспределительных сетей останется актуальной и после утверждения нового тарифа, поскольку предусмотренных в нем средств на инвестиции в оборудование и газопроводы недостаточно.

Так, в проекте инвестпрограммы АО "Львовгаз" предусмотрена замена 54 ГРП и ШГРП и 58,5 км газопроводов. Однако, по состоянию на 2019 год полностью исчерпали свой срок эксплуатации 1127 ГРП и ШГРП и 5235 км газопроводов. При таком финансировании инвестпрограммы "Львовгазу" понадобится от 20 до 50 лет, чтобы заменить оборудование и газопроводы, которые уже исчерпали свой срок эксплуатации.

Новыми тарифами также предусмотрено, что сотрудники операторов ГРС смогут рассчитывать на оплату труда на уровне средней зарплаты по промышленности в регионе. Сейчас средняя тарифная заработная плата в газораспределительной отрасли сверхнизкая – менее 5 тыс. грн. По данным предприятия, это приводит к массовым увольнениям рабочих. Только с начала года из компании уволились 258 работников, это 8% персонала. В 2018 году – 427 специалистов.

Новый тариф также учитывает покрытие убытков за предыдущие периоды АО "Львовгаз" – 122 млн грн. В то же время задолженность компании перед другими участниками газового рынка составляет 2,15 млрд грн. А при таком финансировании компенсаций, "Львовгазу" понадобится около 18 лет, чтобы рассчитаться с контрагентами.