БизнесЦензор

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24.10.19 16:00

НАПК нашло в декларации гендиректора "Борисполя" нарушений на 10,6 миллиона

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции во время полной проверки деклараций генерального директора государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" Павла Рябикина, судьи Николаевского районного суда Львовской области Юлиана Демьяновского и председателя Полтавского областного совета Александра Беленького выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму свыше 250 прожиточных минимумов.

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Об этом говорится в сообщении НАПК, передает БизнесЦензор.

Так, Рябикин, подавая декларацию за 2016 год, отметил недостоверные сведения о стояночном судне "Рапан, которое принадлежит ему на праве собственности, и полученный им доход от предоставления имущества в аренду. Кроме того, Рябикин не задекларировал собственные корпоративные права и корпоративные права члена семьи (дочери), а также не указал сведения о нежилых помещениях и автомобиле, принадлежащих дочери на праве собственности, и полученный ею доход от занятия предпринимательской деятельностью. Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 год составляет более 10,6 млн грн.

Демьяновский в декларации за 2016 год не указал сведения о своих и члене семьи (жены) корпоративных правах и недостоверно указал размер полученных им и женой доходов. Кроме того, отметил недостоверные сведения о жилом доме, который принадлежит на праве собственности жене. Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 год составляет более 4,1 млн грн.

Беленький, подавая декларацию за 2016 год, отметил недостоверные сведения о наличии корпоративных прав, которые принадлежат ему на праве собственности. Кроме того, не указал сведения о собственных средствах, размещенных на банковских счетах. Сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 год составляет более 750 тыс. грн.

Обоснованные выводы относительно признаков уголовного правонарушения будут направлены в Национальное антикоррупционное бюро.

Напомним, ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму свыше 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366 – 1 Уголовного кодекса Украины.

Национальное агентство отмечает, что утверждение обоснованного заключения и направление его в специально уполномоченного субъекта в сфере противодействия коррупции не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а является основанием для осуществления досудебного расследования.

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