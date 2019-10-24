Кабмин вернет в Раду проект бюджета на 2020 год до 3 ноября, – Маркарова

Об этом сообщила глава Министерства финансов Оксана Маркарова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Парламент утвердил бюджетные заключения, которые мы на рабочем уровне уже получили. Надеемся в ближайшее время получить официально. И до 3 ноября Кабмин их отработает и подаст доработанный бюджет (проект бюджета) ко второму чтению", – сказала Маркарова.

Как сообщалось, Верховная Рада 18 октября приняла постановление "О выводах и предложениях к проекту закона о Государственном бюджете на 2020 год", что является принятием проекта закона о госбюджете в первом чтении. В утвержденных парламентом предложениях депутатов предложено увеличить доходы и расходы государственного бюджета на 2020 год.

При этом Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства повысило прогноз роста ВВП Украины на 2020 год до 3,7%, тогда как внесенный Кабинетом министров проект госбюджета на 2020 год основан на весеннем макропрогнозе с учетом роста ВВП на 3,3%

Кабинет министров учтет обновленный прогноз роста экономики Украины на 2020 год при уточнении показателей госбюджета перед внесением его ко второму чтению в Раду.

15 сентября проект закона (№2000) о государственном бюджете Украины на 2020 год был внесен в Верховную Раду и передан на рассмотрение руководству парламента. 20 сентября Верховная Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета на 2020 год.