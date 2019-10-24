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24.10.19 16:08

Кабмин сократил периодичность проверок производителей ветеринарных препаратов

Кабинет министров на заседании 23 октября принял постановление, которое уменьшает периодичность проверок Государственной службой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбой) производителей ветеринарных препаратов.

Кабмин сократил периодичность проверок производителей ветеринарных препаратов

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

Так, ранее проверки производителей с разной степенью риска происходили ежегодно с одинаковой периодичностью.

Принятым постановлением существенно уменьшено количество проверок производителей с низкой степенью риска – до 1 раза в 5 лет. Производители, которые относятся к высокой степени риска, будут проверяться 1 раз в 2 года.

"Решением правительства приведено в соответствие законодательство о государственном контроле. Реализация положений этого постановления поможет снизить давление на бизнес, то есть производители будут чувствовать себя более уверенно в условиях общей конкуренции", – отметил заместитель министра Тарас Высоцкий.

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