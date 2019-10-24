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24.10.19 15:33

Кабмин вернул Госинспекцию ядерного регулирования себе в подчинение

Кабинет министров вернул Государственную инспекцию ядерного регулирования (ГИЯРУ) в свое подчинение

отходы,радиоактивные,ядерные

Соответствующее постановление "Некоторые вопросы Министерства энергетики и защиты окружающей среды" было принято на заседании правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение Министерства.

Документом предусмотрено, что деятельность Государственной инспекции ядерного регулирования Украины будет направляться и координироваться Кабинетом министров Украины. Также ГИЯРУ исключена из перечня органов, деятельность которых направляется и координируется через министра энергетики и защиты окружающей среды Украины.

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