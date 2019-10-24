Оккупационные власти Крыма решили продать захваченную нефтебазу в Феодосии

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании депутатов так называемого "Государственного совета Крыма", передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Согласно тексту постановления, "власти" оккупированного Крыма выставят на продажу 100% акций АО "Морской нефтяной терминал" (Феодосийская нефтебаза), стоимость которых оценена в 769,8 млн руб. Ранее включение предприятия в прогнозный план "приватизации" одобрил профильный комитет "Госсовета".

Феодосийская нефтебаза вошла в состав госпредприятия "Черноморнефтегаз" в 2015 году. В конце июня депутаты так называемого "Государственного совета Крыма" поддержали выделение нефтебазы в отдельное предприятие - АО "Морской нефтяной терминал". В начале июля "правительство" республики распорядилось учредить соответствующее акционерное общество. По словам "министра топлива и энергетики Крыма" Вадима Белика, это позволит модернизировать инфраструктуру нефтебазы. На модернизацию предприятия необходимо свыше 1 млрд руб.

Ранее самопровозглашенный "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил, что как минимум три инвестора заинтересованы в покупке феодосийской нефтебазы. По словам Аксенова, "покупатели большие, эффективные, которые известны на рынке".

Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами юридически на 100% принадлежит Украине и является единственным госпредприятием по морской перевалке нефтепродуктов. Нефтебаза относится к сфере контроля Министерства энергетики и угольной промышленности.

Мощность по перевалке составляет около 12 млн т/г, номенклатура грузов - светлые нефтепродукты, нефть, масла.

12 марта 2014 года после оккупации Крыма российскими войсками и пророссийскими наемниками, боевики так называемой "крымской самообороны" незаконно захватили Феодосийскую нефтебазу. 17 марта самопровозглашенные "власти" Крыма объявили ее собственностью временно оккупированной украинской территории.

После оккупации Крыма Россией "Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами" было включено в список компаний, против которых США ввели экономические санкции.