Госгеокадастр внес на публичную кадастровую карту данные о недрах

Об этом сообщает пресс-служба Госгеокадастра, передает БизнесЦензор.

"Эта информация показывает имеющиеся ограничения на использование земельных участков и предоставляется Государственным научно-производственным предприятием "Государственный информационный геологический фонд Украины", – отмечается в сообщении.

Слой "Геонадра" имеет информативный характер и доступен на территории всей Украины.

Как сообщалось, с 11 октября Госгеокадастр начал обнародовать на публичной кадастровой карте информацию о лесах, незарегистрированных землях и природно-заповедном фонде.

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра планирует завершить инвентаризацию сельскохозяйственных земель до 1 августа 2020 года. В минувшем году Госгеокадастр выявил в кадастре 1 млн ошибок.