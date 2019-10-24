Кабмин урегулировал механизм признания выданных боевиками документов о рождении и смерти

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Правительство в развитие так называемых "намибийских исключений", сформулированных Международным судом ООН и развитых в практике Европейского суда по правам человека, ввело механизм подтверждения подлинности медицинских справок, выданных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей соответствующими учреждениями здравоохранения и судебно-медицинскими учреждениями", – сообщил министр.

"Ключевой принцип "намибийских исключений" заключается в том, что для защиты неотъемлемых прав человека учет отдельных документов, выданных оккупационными властями, является допустимым. При этом тот факт, что соответствующие документы принимаются во внимание, абсолютно не означает признания оккупационной власти", – пояснил Малюська.

Согласно принятому постановлению, вопрос о подтверждении фактов рождения и смерти на оккупированной территории будет рассматривать специально созданная комиссия.

В минюсте заверили, что она будет инструменты для того, чтобы по каждому обращению выяснить действительные обстоятельства дела и выдать соответствующее заключение, которое будет служить основанием для регистрации органом ДРАЦС рождения или смерти.

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Как отмечают в Минюсте, постановление разработано в связи с принятием закона № 2268-VIII "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", которым предусмотрено, что деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях противоречит нормам международного права, является незаконной, а любой изданный в связи с такой деятельностью акт является недействительным и не создает никаких их правовых последствий, кроме документов, подтверждающих факт рождения или смерти лица на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.