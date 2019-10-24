Розничный товарооборот с начала года вырос на 20%, – Госстат

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.

За январь-сентябрь 2019 года розничный товарооборот предприятий розничной торговли (юридических лиц) составил 568,6 млрд грн, что на 20,0% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Лидером по объемам розничного товарооборота за три квартала 2019 года был город Киев (132,16 млрд грн). Среди регионов страны первое место по этому показателю заняла Днепропетровская область (56,5 млрд грн); второе — Одесская (46,16 млрд грн); третье Киевская — (45,66 млрд грн) области.

Наименьшие объемы розничного товарооборота в январе-сентябре 2019 года продемонстрировали розничные предприятия Луганской (3,57 млрд грн), Черновицкой (6,1 млрд грн) и Тернопольской (6,3 млрд грн) областей.

Как сообщалось, по данным Госстата, в январе-сентябре 2018 года розничный товарооборот предприятий розничной торговли (юридических лиц) составил 473,75 млрд грн, что на 13,9% больше, чем за три квартала 2017 года.

Данные приведены без учета розничного товарооборота физических лиц-предпринимателей, а также временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.