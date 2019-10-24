Сотрудники Google обвинили руководство в слежке

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Речь идет о расширении для Google Chrome, которое можно использовать, чтобы следить за попытками сотрудников организовать протесты или обсудить свои трудовые права.

Расширение сообщает руководству Google о сотрудниках, которые внесли в свой календарь событие, предполагающее использование более 10 комнат или участие более 100 человек. Наиболее очевидное объяснение этой функции, по мнению автора, – это "попытка руководства немедленно узнавать о попытках сотрудников выступить организованно".

В докладе указано, что внедрить инструмент планировалось в конце октября.

Содержание доклада агентству подтвердили три сотрудника Google на условиях анонимности.

Представитель Google заявил агентству, что обвинения не соответствуют действительности. "Это всплывающее напоминание о том, что сотрудники должны быть внимательны, добавляя в календарь встречи, предполагающие множество участников", – пояснил он.

Собеседник Bloomberg подчеркнул, что решение разработать расширение было принято потому, что вокруг календарей и событий создавалось много спама. Оно, по словам представителя Google, не собирает личную информацию и не пытается помешать использовать календарь.