АМПУ завершила дноуглубление в порту "Николаев"

Об этом со ссылкой на пресс-службу АМПУ сообщает БизнесЦензор.

"Общий объем работ составил более 890 тыс. куб. м. "Николаев" стал пятым из семи портов, где АМПУ планировало провести эксплуатационное дноуглубления в 2019 году", - сообщает АМПУ.

"Проект эксплуатационного дноуглубления в порту Николаев стал третьим по объему для АМПУ в этом году - почти 900 тыс. куб. м. Два крупнейших проекта еще продолжаются в украинских портах на Азове. Восстановление паспортных глубин позволяет частным и государственным стивидорным компаниям в полном объеме использовать технические возможности портовой инфраструктуры, удешевляет морскую логистику и делает продукцию украинских производителей более конкурентоспособной на мировом рынке", - сказал руководитель "АМПУ" Райвис Вецкаганс.

Реализация проекта позволила довести глубины на подходном канале порта Николаев до 11,2 м, а в акватории порта Днепро-Бугский - до 11,5 м.

Окончание дноуглубления позволит Николаевскому морскому порту увеличить пропускную способность и обеспечить безопасную проводку и разгрузку крупнотоннажных судов типа PANAMAX .

Сегодня на причалах терминалов порта разгружаются 2 крупнотоннажных судна длиной более 200 м, шириной - 33 м и дедвейтом - 50 тыс. тонн.

За 9 месяцев 2019 году в Николаевском морском порту объем перевалки грузов составил более 23 млн тонн, что на 20,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.