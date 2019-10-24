Аэропорт "Одесса" третий день подряд задерживает авиарейсы из-за тумана

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

В частности, самолет компании Turkish Airlines из Стамбула (Турция), который ожидался в 9.30, прибыл с часовым опозданием. Вчера аналогичный утренний рейс был отменен. Сегодня также почти на полтора часа задержался борт Buta Airways из Баку (Азербайджан), посадка которого планировалась в 9.40, на полчаса – самолет МАУ из Борисполя (10.40).

Также известно об опоздании самолета Motor Sich из аэропорта "Киев" (11.10), авиакомпании Atlasglobal UA из Стамбула (12.00), два рейса из Шарм-эль-Шейха (Египет) – Azur Air Ukraine (12.30) и МАУ (19.05). Кроме того, отменен рейс Turkish Airlines из Стамбула, посадка которого планировалась в 14.45. Соответственно, не будет вылета из Одессы в Стамбул, ожидавшегося в 15.40.

22-23 октября аэропорт "Одесса" из-за сильного тумана изменил график приема и отправки самолетов. Многие рейсы были задержаны или отменены. В пассажирских терминалах скопилось много людей, ожидавших отправки самолетов и их прибытия.