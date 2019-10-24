АМКУ разрешил продажу украинского Vodafone азербайджанскому оператору

Об этом со ссылкой на пресс-службу АМКУ сообщает БизнесЦензор.

Сегодня Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ООО Bakcell (Баку, Азербайджан) на опосредованное приобретение акций компании Preludium B.V. (Амстердам, Нидерланды), обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании", - сообщает АМКУ.

Это позволит азербайджанской компании приобрести опосредованный контроль над украинским мобильным оператором, известным под брендом Vodafone.

Как сообщал БизнесЦензор, азербайджанский телеком-оператор Bakcell подал в Антимонопольный комитет Украины заявку на концентрацию ПрАО "ВФ Украина" (Vodafone Украина).

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что "Vodafone Украина" планирует купить другая азербайджанская телеком-компания Azercell, однако она не подтвердилась.

Bakcell – основанный в 1994 году азербайджанский оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, работает в стандартах GSM, UMTS и LTE.

Сеть Bakcell состоит более чем из 7,5 тыс. базовых станций, охватывает 93% территории (исключая оккупированные территории) и 99% населения Азербайджана. Компания обслуживает более 3 млн абонентов.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине - по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 млрд грн. В компании объясняют это увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

"Vodafone Украина" на 100% принадлежит Prelludium B.V. и является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.