БизнесЦензор

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24.10.19 11:08

АМКУ разрешил продажу украинского Vodafone азербайджанскому оператору

Антимонопольный комитет Украины разрешил азербайджанскому мобильному оператору Bakcell купить украинского мобильного оператора Vodafone.

АМКУ разрешил продажу украинского Vodafone азербайджанскому оператору

Об этом со ссылкой на пресс-службу АМКУ сообщает БизнесЦензор.

Сегодня Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ООО Bakcell (Баку, Азербайджан) на опосредованное приобретение акций компании Preludium B.V. (Амстердам, Нидерланды), обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании", - сообщает АМКУ.

Это позволит азербайджанской компании приобрести опосредованный контроль над украинским мобильным оператором, известным под брендом Vodafone.

Как сообщал БизнесЦензор, азербайджанский телеком-оператор Bakcell подал в Антимонопольный комитет Украины заявку на концентрацию ПрАО "ВФ Украина" (Vodafone Украина).

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что "Vodafone Украина" планирует купить другая азербайджанская телеком-компания Azercell, однако она не подтвердилась.

Bakcell – основанный в 1994 году азербайджанский оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, работает в стандартах GSM, UMTS и LTE.

Сеть Bakcell состоит более чем из 7,5 тыс. базовых станций, охватывает 93% территории (исключая оккупированные территории) и 99% населения Азербайджана. Компания обслуживает более 3 млн абонентов.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине - по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 млрд грн. В компании объясняют это увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

"Vodafone Украина" на 100% принадлежит Prelludium B.V. и является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.

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