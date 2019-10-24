Ривненская АЭС подключила четвертый энергоблок после ремонта

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом" сообщает БизнесЦензор.

Выполняется плановое повышение мощности энергоблока.

В работе находятся все четыре энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 2 070 МВт.

За прошедшие сутки энергоблоками РАЭС произведено 43,0 млн кВт-ч электроэнергии, с начала месяца – 998,1 млн кВт-ч электроэнергии и с начала года - 14 млрд 425,5 млн кВт-ч электроэнергии.

Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривенской области в г. Вараш.

На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР -1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.