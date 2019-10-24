Цены на нефть опустились ниже $60,9 за баррель после резкого подъема

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 подешевели на $0,31 (на 0,51%) - до $60,86 за баррель. В среду их цена взлетела на $1,47 (на 2,46%), составив на закрытие $61,17 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром опускаются на $0,44 (на 0,79%) - до $55,53 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена подскочила на $1,49 (на 2,73%), закрывшись на отметке $55,97 за баррель.

Оба сорта в среду достигли максимальных отметок за последний месяц.

Позитивом для рынка стали данные министерства энергетики США, согласно которым запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,699 млн баррелей. Таким образом, снижение показателя было зафиксировано впервые за шесть недель. При этом резервы бензина уменьшились на 3,107 млн баррелей, дистиллятов - на 2,715 млн баррелей.

Консенсус-прогноз опрошенных S&P Global Platts экспертов предполагал, что резервы нефти увеличились по итогам шестой недели подряд (что произошло бы впервые почти за год) - на 4,7 млн баррелей. При этом ожидалось снижение запасов бензина за неделю на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 3 млн баррелей.

Цены на нефть остаются "очень чувствительными" к торговым переговорам между США и Китая и проблемам роста глобальной экономики, отмечают эксперты Commonwealth Bank. Встреча лидеров двух стран на саммите АТЭС в ноябре, вероятно, станет критическим моментом для нефтяного рынка, поскольку станут понятны перспективы торговой сделки, говорится в сообщении банка.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в четверг выросла на 0,9% - до 442,1 юаня за баррель.