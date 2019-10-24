Продажи новейших российских самолетов резко снизились из-за проблем с двигателями

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Выручка ГСС рухнула в 4,5 раза, до 6 млрд руб., а чистый убыток вырос в 2,5 раза.

Среди причин эксперты и участники рынка называют "двигательный кризис", затянувшиеся переговоры с "Аэрофлотом" о поставке десяти SSJ, а также грядущее увеличение субсидий для покупателей российских самолетов, из-за чего авиакомпаниям может быть выгодно отложить сделки.

Выручка ГСС за три квартала 2019 года упала в 4,5 раза, до 6 млрд руб., следует из отчетности компании. Из этой суммы за поставку самолетов ГСС получил 2,1 млрд руб., что, по словам источников в отрасли, примерно соответствует цене одного SSJ 100. Еще 4 млрд руб. компания получила за услуги послепродажного обслуживания. За три квартала 2018 года ГСС получил за поставки новых самолетов 24,4 млрд руб., то есть в 12 раз больше. Чистый убыток производителя за период вырос почти втрое — с 733,6 млн руб. до 1,9 млрд руб.

На финансовые показатели ГСС повлияло несколько факторов, говорят собеседники в отрасли. Во-первых, на поставках новых самолетов отразился "двигательный кризис".

"В течение года несколько двигателей вышли из строя. Около четырех-шести двигателей пришлось снимать с только что произведенных самолетов, чтобы обеспечить ими пул запчастей",— объяснил источник в крупной лизинговой компании.

Аналогичную версию привел собеседник в Минпромторге: предпочтение было отдано созданию пула запчастей, чтобы повысить налет уже эксплуатируемых SSJ 100. Впрочем, источники "Ъ" в ГСС отрицают связь между созданием пула двигателей и падением уровня продаж.

В Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех), поставляющей двигатели SaM146 для самолетов SSJ 100, сказали, что в течение года продолжали работу по формированию пула подменных двигателей.

"На сегодня заказчикам, включая ГСС, отгружено свыше 400 двигателей SaM146",— уточнили в корпорации, имея в виду отгрузки с 2010 года.

Исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев отмечает, что главным заказчиком самолетов SSJ 100 остается "Аэрофлот", переговоры с которым об условиях поставок затянулись.

Другой причиной задержки поставок стало ожидание сертификации доработки — установки горизонтальных законцовок крыла, уменьшающих расход топлива на 3–4%.