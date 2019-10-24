Украина поднялась на семь позиций в рейтинге Doing Business

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины сообщает БизнесЦензор.

"Однако это только начало и мы продолжаем работу в этом направлении: три дня назад заработал Кодекс о банкротстве, несколько недель назад - закон о стимулировании инвестиционной деятельности, активизируем процессы дерегуляции", - сказал премьер Алексей Гончарук.

Согласно данным отчета Всемирного банка в этом году Украина улучшила свои показатели по 6 из 10 индикаторов, которые учитываются специалистами Всемирного банка при составлении рейтинга.

Наибольший прогресс Украина продемонстрировала в отделе "Защита миноритарных акционеров", улучшив показатель на 27 пунктов благодаря открытию информации о конечных выгодоприобретателях.

Также в компоненте "Получение разрешения на строительство" Украина улучшила позицию на 10 пунктов за счет устранения требований к найму независимого проектанта и инженера технадзора и введя систему онлайн-уведомлений, а также уменьшила стоимость разрешений на строительство в пределах Киева.

Кроме того, повышение позиции в рейтинге повлияли положительные изменения по следующим компонентам: "Подключение к электросетям", "Международная торговля", "Регистрация имущества", "Доступ к кредитам".