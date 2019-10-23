Кабмин отстранил главу "Аграрного фонда"

Как передает БизнесЦензор, об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Аграрный фонд". Отстранен глава Фонда Радченко. Будет открыто конкурс", – сообщил министр.

Как сообщалось, ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает руководство ПАО "Аграрный фонд" в сговоре с предприятиями бизнесмена Дмитрия Фирташа при закупке и хранении минеральных удобрений в 2017 году, что нанесло ущерб госпредприятию на сумму 243,41 млн грн.

Антимонопольный комитет 5 сентября по делу о злоупотреблениях группы Дмитрия Фирташа на рынке минеральных удобрений в 2014-2017 годах наложил штраф на ООО "НФ Трейдинг Украина" в размере 107 млн ​​грн, а в отношении компаний "Северодонецкое объединение "Азот", "Ривнеазот" и "Азот" (Черкассы) применить принудительное разделение.

ПАО "Аграрный фонд" с февраля 2015 возглавляет Андрей Радченко.

Читайте также: "Аграрный фонд" сократил прибыль на 40% за полгода (обновлено)

Напомним, в 2018 году государственное ПАО "Аграрный фонд" закупило у предприятий компании Ostchem Дмитрия Фирташа минеральных удобрений на сумму 3 млрд грн

В 2017 году "Аграрный фонд" закупил у предприятий Фирташа около 258 тыс. тонн минеральных удобрений на сумму 1,6 миллиарда гривен.

В начале весны 2017 года правительство рассматривало вопрос поставки газа "Аграрным фондом" на химпредприятия Фирташа на давальческих условиях. Позже фонд заявил, что посредником будет фирма "Статус-Трейд", поскольку химзаводы обременены большими долгами.

По итогам 2018 года "Аграрный фонд" увеличил чистую прибыль в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом – до 147 млн грн, чистый доход возрос на 60% – до 6,9 млрд грн.

ПАО "Аграрный фонд" создано весной 2013 года постановлением правительства. В начале 2017 года Фонд госимущества принял решение о приватизации ПАО "Аграрный фонд". Его уставный капитал составляет 5 млрд грн.