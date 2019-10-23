Кабмин сменил руководителя "Укрспирта"

Как передает БизнесЦензор, об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Укрспирт". Действующий исполняющий обязанности прекратил полномочия. Сергей Блескун назначен исполняющим обязанности", – сообщил Милованов.

По словам министра, на должность главы госпредприятия будет объявлен конкурс.

Напомним, Юрий Лучечко возглавлял госпредприятие "Укрспирт" в статусе и.о. дирекора с сентября 2017 года.

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Как сообщалось, ранее новоназначенный советник министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства на общественных началах Сергей Блескун анонсировал проект по демонополизаци спиртовой отрасли.

По данным Блескуна, государство недополучает от спиртовой отрасли 4, 6 млрд грн ежегодно.

Блискун с 2008 по 2013 год руководил коммерческим департаментом крупного производителя алкоголя компании Nemiroff, в 2014-2015 годы работал заместителем директора "Укрспирта".

С 2017 года занимал должность гендиректора производителя чая и кофе ООО "Компания Май Украина", с ноября 2016 года по апрель 2017 год возглавлял дом марочных коньяков "Таврия", до этого был директором ликеро-водочного направления группы компаний PetRus.

Госпредприятие "Укрспирт" - крупный производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. До настоящего времени находилось в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия. Общая производственная мощность ГП - более 36 млн дал в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.