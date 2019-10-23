"Нафтогаз" раскритиковал решение Кличко о начале отопительного сезона

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.

"Не хотим портить настроение господину Кличко, но по прогнозу погоды еще неделю будет теплая погода. Ближайшее похолодание в следующий вторник – будет до +8, а уже в понедельник (4 ноября) прогнозируют до +11", – отмечают в компании.

В НАК также напомнили, что со следующей недели начинаются школьные каникулы, в связи с чем нецелесообразно начать отапливать школьные заведения.

"Мы понимаем беспокойство за температурный режим в больницах и садах, но, возможно, стоит подойти к подключению выборочно. Чтобы киевляне могли сэкономить свои средства и не отапливать воздух", – подчеркнули в компании.

Как сообщалось, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отопительный сезон в Киеве начнется 25 октября, а на полный запуск системы теплоснабжения потребуется 7-10 дней.