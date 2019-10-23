Беларусь досрочно отменила льготы на ввоз оборудования из России для строительства АЭС

Об этом говорится в указе президента Александра Лукашенко №389, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Документом внесены соответствующие изменения в указ №487, принятый в октябре 2013 года, который предусматривал освобождение товаров, ввозимых в страну для строительства БелАЭС, от уплаты НДС с 1 января 2013 года по 31 декабря 2022 года.

В Минфине Беларуси подтвердили, что в соответствии с указом досрочно отменяется ранее действовавшая налоговая льгота при ввозе в страну товаров для строительства БелАЭС.

В соответствии с документом, исполнение соответствующего налогового обязательства осуществляется АО "Атомстройэкспорт" (АСЭ, структура "Росатома"), либо его правопреемником за счет выданного в 2011 году средств российского государственного экспортного кредита.

Ввозной НДС на товары для строительства АЭС может быть уплачен в российских рублях. При этом данные суммы уменьшают обязательства "Белорусской АЭС" по погашению государственного экспортного кредита и не подлежат налоговому вычету у организации.

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Ранее официальные лица в Минске неоднократно выступали с предложениями по изменению условий кредита, выданного РФ на строительство БелАЭС, в частности, продление срока российского кредита с 25 до 35 лет и снижения ставки по кредиту.

Межправительственное соглашение о предоставлении правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции, предусматривающее выделение до $10 млрд, было подписано 25 ноября 2011 года.

Средства предоставлены для финансирования 90% стоимости работ по генконтракту на строительство АЭС. Еще 10% оплачивает белорусская сторона.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на начало 2020 года, второго - до конца 2020 года. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт".

В апреле Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту страны, заявил, что стоимость строительства БелАЭС может составить около $7 млрд вместо $10 млрд, предусмотренных белорусско-российским кредитным соглашением.

В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия помогает строить АЭС в Беларуси в ущерб себе.

По данным Минфина Беларуси, на конец 2018 года выборка средств по российскому госкредиту составляла около $3,9 млрд.