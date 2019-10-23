Объем строительных работ в сентябре вырос на 11%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Данные приведены без учета оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Согласно информации статведомства, объем выполненных строительных работ в сентябре возрос на 7,2% по сравнению с предыдущим месяцем (согласно сезонно скорректированным данным – сократился на 2,1%), тогда как по сравнению с июлем 2019 года этот показатель сократился на 11,5%.

По данным Госстата, в сентябре 2019 года к сентябрю 2018 года объем работ возрос в нежилом и инженерном строительстве, и сократился – в жилом. Согласно нескорректированным данным, рост в нежилом строительстве составил 14,2%, инженерном – 19,4%. Падение объемов работ в жилом строительстве составило 10,2%.

Кроме этого, Госстат сообщил, что в сентябре объем выполненных стройработ в строительстве жилых зданий по сравнению с августом сократился на 4%, нежилых – на 3,4%, тогда как в строительстве инженерных сооружений возрос на 16,7%.

В январе-сентябре 2019 года по сравнению с январем-сентябрем 2018 года падение объема строительных работ зафиксировано в трех областях Украины, в частности, в Ивано-Франковской (на 5,6%, до 2 млрд 090,1 млн грн), Черкасской (на 1,1%, до 1 млрд 275,2 млн грн), Одесской (на 2,1%, до 11 млрд 032,7 млн грн).

Наибольший рост объемов выполненных стройработ за девять месяцев зафиксирован в Винницкой (в 2 раза, до 5 млрд 892 млн грн), Черниговской (в 1,6 раза, до 1 млрд 217,9 млн грн) и Херсонской (в 1,38 раза, до 1 млрд 136,9 млн грн) областях.

В Киеве объем выполненных работ по строительству за девять месяцев вырос на 24,8% и составил 26,966 млрд грн.