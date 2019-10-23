Власти Киева потратят 1 миллиард на ремонт участка Столичного шоссе

Об этом свидетельствуют данные аукциона, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

Согласно документации, в объем работ по ремонту входит ремонт проезжей части, разметка дороги и прочее.

Срок выполнения ремонта - не более 27 месяцев.

Конечный срок подачи предложений - 21 ноября.

Аукцион назначен на 27 декабря 2019 года.

Как сообщалось, ранее в пресс-службе КГГА анонсировали капитальный ремонт Столичного шоссе от моста через речку Вита до деформационного шва эстакады на пересечении шоссе с проспектом Науки. Работы должны осуществить до 2021 года.

"Киевавтодор" должен разработать, согласовать с Управлением патрульной полиции в Киеве Департамента патрульной полиции и представить на утверждение в Департамент транспортной инфраструктуры схему организации дорожного движения на период выполнения работ.