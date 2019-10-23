Почти 7 тысяч жителей Днепропетровщины смогут управлять зимним запасом газа онлайн

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнеЦензор.

Для участников акции, которые воздержатся от заявок на управление, действуют обычные условия акции: они по умолчанию получат газ из запаса в те месяцы, когда его цена окажется ниже цены ПСО, установленной для других потребителей.

Цена газа для зимнего запаса по акции "Твоя энергонезависимость" составляет 5 995,53 грн за тысячу кубометров (без учета доставки газа). Эта цена определена оптовым продавцом природного газа НАК "Нафтогаз Украины". По информации оптового поставщика, участники акции "Твоя энергонезависимость" смогут сократить расходы на газ в отопительный период до 25%.

"Для удобства потребителей, с 15 октября 6,9 тыс семей Днепропетровской области, которые приобрели газ по летней цене, смогут в онлайн-режиме выбирать объем газа и период, в котором его выгоднее использовать. Это позволит им экономить на оплате за газ, выбирая для себя наиболее выгодную в данный момент цену", - объяснил директор ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" Татьяна Соболь.

Для того, чтобы корректировать информацию об объемах и периоде, когда они будут использованы достаточно заполнить онлайн-заявку через "Личный кабинет" в течение текущего месяца потребления природного газа - до его последнего числа включительно. Клиенты, которые еще не имеют "Личного кабинета" на 104.ua, могут оформить заявки в Центрах обслуживания клиентов РГК.

Стоимость услуг по доставке газа, а также остаток предоплаченного газа по акции "Твоя энергонезависимость" потребители смогут отслеживать в ежемесячном счете за использованное топливо.

Если купленный резерв газа будет потрачен до 1 апреля 2020 года, потребитель в дальнейшем сможет получить газ на общих условиях. Потребители, которые до 1 апреля 2020 года не используют предоплаченный газ, смогут воспользоваться остатком средств в счет следующих платежей или вернуть деньги.

ООО "Днепропетровскгаз сбыт" с 1 июля 2015 года выступает гарантированным поставщиком газа для потребителей природного газа города Днепр и Днепропетровской области, села Темировка Гуляйпольского района Запорожской области и села Приднепрянское Кобиляцкого района Полтавской области (согласно решению НКРЭКУ №653 от 16 мая 2017 года). Компания поставляет природный газ почти 1,3 млн бытовым потребителям, 700 бюджетным учреждениям и 152 религиозным организациям. Среди 4 тыс. промышленных и коммунально-бытовых предприятий, которым мы поставляем газ, есть такие предприятия, как ООО "Метрополия", ОАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод", ООО "Катеринославхлиб", ООО "Снек Экспорт" и ПАО КБ "Приватбанк".