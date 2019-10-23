Кабмин утвердил введение электронных водительских прав (обновлено)

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу МВД.

Министр пояснил, что сейчас подтверждением наличия у водителя права на управление транспортным средством является удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства, техническое описание которых утверждены соответствующим постановлением Кабмина. В случае отсутствия при себе этих документов к водителю применяется административное взыскание.

"Только за 9 месяцев этого года к административной ответственности за эти нарушения привлечено около 160 тысяч человек. Поэтому мы предлагаем по желанию гражданина и с помощью соответствующего мобильного приложения "ДиЯ" генерировать электронные права и техпаспорт. Такие электронные документы будут иметь равнозначную юридическую силу и так же идентифицировать гражданина. Полиция должна привлекать к ответственности не за отсутствие при себе прав или техпаспорта, а за отсутствие законных оснований для вождения", – сказал Аваков.

Как пояснили в пресс-службе Минцифровой трансформации, э-права и электронной техпаспорт – это цифровой образ выданных лицу пластиковых водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства (технический паспорт), содержащий уникальный электронный идентификатор (QR-код).

Согласно утвержденному постановлению, водитель со своего смартфона может предъявлять эти документы полицейскому, а тот с помощью специальных технических средств подтвердить данные в электронных ресурсах единой информационной системы МВД.

Для заказа электронного водительского удостоверения или электронного техпаспорта гражданину нужно будет загрузить на смартфон мобильное приложение с единого государственного веб-портала электронных услуг (ДиЯ) и пройти электронную идентификацию.

Э-права и электронной техпаспорт формируются автоматически при наличии в единой информационной системе МВД всех сведений, которые указываются в удостоверении водителя и свидетельстве о регистрации транспортного средства, в том числе фотографии (оцифрованного образа лица) лица для формирования электронного водительского удостоверения.

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Глава МВД добавил, что еще одним новшеством станет внедрение виртуальных номерных знаков. Соответствующий законопроект, предусматривающий упрощение процесса присвоения и выдачи номерных знаков, был поддержан правительством и будет направлен на рассмотрение Верховной Рады.

"При регистрации транспортных средств гражданин мог выбрать номерной знак исключительно из перечня тех, которые были именно в этом сервисном центре. Люди были ограничены в возможности выбора номерного знака для транспортного средства, а государство тратило бюджетные средства на приобретение, хранение и передачу между сервисными центрами и ЦНАП изготовленных номеров. Выигрывали от этого только коррупционеры, которые "помогали" выбрать "красивый" номер, а также крупные монополисты – производители номеров", – отметил министр.

По словам Авакова, после принятия закона, при регистрации транспортного средства человек будет получать свидетельство о его регистрации с выбранным номерным знаком.

"После сможет заказывать у любого производителя нужный номер. Главное требование – соответствие номерного знака ГОСТу", – отметил министр внутренних дел.