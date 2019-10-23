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23.10.19 16:55

Госгеокадастр открыл расширенные данные о земельных участках

Госгеокадастр начал обнародовать выводы о рассмотрении проектов землеустройства по отводу земельных участков. Информация обновляется автоматически один раз в сутки.

госгеокадастр

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Открытый доступ - по ссылке: https://land.gov.ua/exterritoriality/.

Кроме того, там размещена информация о дате регистрации, регистрационный номер проекта и его разработчика, территориальный орган Госгеокадастра по месту расположения земельного участка, статус рассмотрения проекта, дата, номер и тип вывода, а также фамилия эксперта территориального органа Госгеокадастра, что выдал заключение.

Также функционал позволяет осуществлять поиск по выбранным параметрам, в частности, по региону, типу или статусу вывода.

Соответствующую базу создали по поручению премьер-министра Алексея Гончарука. 

Госгеокадастр открыл расширенные данные о земельных участках 01

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