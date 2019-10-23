Кабмин одобрил договор с ЕС об увеличении квоты на экспорт курятины в 2,5 раза

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина по итогам заседания правительства 23 октября, передает БизнесЦензор.

Документ предусматривает постепенное увеличение годовой в 2,5 раза квоты на мясо птицы и переработанного мяса птицы, которое экспортируется из Украины в ЕС.

Как сообщалось, 30 июля Украина подписала соглашение с Европейским союзом об увеличении квоты для украинских экспортеров мяса птицы, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

Согласно изменениям, годовая квота на мясо птицы и переработанного мяса птицы будет постепенно увеличена в 2,5 раза. Указанные изменения вступят в силу после их ратификации парламентами обеих сторон.

В марте Брюссель и Киев достигли предварительного соглашения для урегулирования схемы поставок куриного филе в Евросоюз в обход установленных квот на эту продукцию, которую использовал агрохолдинг "МХП" Юрия Косюка.

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Напомним, в прошлом году СМИ выяснили, что агрохолдинг МХП Юрия Косюка наращивает поставки куриного мяса в Евросоюз, обнаружив пробел в соглашении о свободной торговле между ЕС и Украиной. В частности, Евросоюз использует высокие пошлины и импортные квоты на поставки куриного филе для защиты европейских фермеров.

В соответствии с торговым соглашением с ЕС Украина может экспортировать 20 тыс. тонн мяса птицы, в том числе куриное филе, и еще 20 тыс. тонн куриных туш, спрос на которые меньше. Сам Косюк ранее жаловался, что эти квоты слишком малы по сравнению с годовым объемом производства в Украине в объеме 1,2 млн тонн курицы.

При этом, согласно нормам соглашения, Украина может поставлять в Евросоюз без пошлин куриное филе на кости с куском крыла. В настоящее время МХП отправляет полуфабрикат в основном на заводы в Нидерландах и Словакии, где из него выделяют собственно филе..

По данным Европейской комиссии, импорт украинской куриной грудки на кости вырос с нуля в 2015 году до примерно 3,5 тыс. тонн в 2016 году, а затем до 27 тыс. тонн в 2017 году.

В Еврокомисии тогда признали упущение в торговом соглашении, така как ЕС фактически никогда не получал импорт по категории, которую сейчас используют украинские производители, и Брюссель обсуждает эту ситуацию с Киевом.

В свою очередь член правления МХП Джон Рич заявил, что холдинг придерживается установленных правил и опроверг влияние роста поставок украинской курятины на европейских производителей.