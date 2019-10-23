Кабмин пересчитает госбюджет с ростом ВВП на 3,7% и курсом 27 грн/$, – Гончарук

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Это документ, который необходим для того, чтобы мы могли планировать бюджет на следующий год ко второму чтению. Это дает нам цифры, из которых мы будем исходить, планируя доходную часть государственного бюджета на 2020 год", – рассказал Гончарук.

Премьер уточнил, что по консервативному сценарию рост ВВП Украины в 2020 году прогнозируется на 3,7%, что больше предыдущего прогноза, предусматривающего рост на 3,3%. По оптимистическому прогнозу Минэкономики экономический рост в 2020 году составит 4,8% ВВП.

"Мы не хотим играть в популизм, поэтому мы выбрали, безусловно, консервативный сценарий, который предусматривает рост экономики в следующем году на 3,7% ВВП. Именно на нем мы будет строить доходную часть бюджета ко второму чтению", – сообщил Гончарук.

Премьер уточнил, что курс гривни, который будет учитываться при подготовке госбюджета на 2020 год, составит 27 грн/$.

"Средний курс гривни к доллару в следующем году в консервативном прогнозе заложен 27 грн/$, в сравнении с 28,2 грн/$, как у нас это предусматривалось весной. В оптимистическом, то есть если экономика будет быстрее расти, мы закладываем курс 24,8 грн/$", – добавил Гончарук.

Как сообщалось, ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства повысило прогноз роста ВВП Украины на 2020 год до 3,7%, тогда как внесенный Кабинетом министров проект госбюджета на 2020 год основан на весеннем макропрогнозе с учетом роста ВВП на 3,3%.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал улучшение макропрогноза в готовящемся ко второму чтению проекте государственного бюджета на 2020 год.

Утвержденный в мае этого года предыдущим правительством макропрогноз на 2019-2021 годы также содержал два сценария развития.

Согласно первому варианту, в 2020 году прогнозировался рост ВВП на уровне 3,3%, в 2021 году на 3,8%, в 2022 году – на 4,1%. Рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидался на уровне 6% в 2020 году, 5,7% в 2021 году, 5,3% в 2022 году.

Согласно второму варианту в 2020-2021 годах прогнозировался рост ВВП на уровне 3,6% с замедлением в 2022 году до 3,3%.

В своем октябрьском отчете Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 2,7% до 3,4%, в 2020 – с 3,4% до 3,7%, в 2021 – с 3,7% до 4,1%.

Премьер Алексей Гончарук после назначения в конце августа заявил о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% – в последующие четыре года.