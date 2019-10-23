Отопительный сезон в Киеве начнется 25 октября, – Кличко

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"Следующая неделя уже будет холодной, поэтому послезавтра начинаем запуск системы отопления. Наша система теплоснабжения – крупнейшая в Европе, и для того, чтобы она заработала на полную мощность, технологически нам нужно примерно 10 дней. А начинаем отопительный сезон 25 октября", – сказал Кличко.

Мэр добавил, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" в этом году заменило более 80 км изношенных теплосетей и работы продолжаются.

Также осуществили замену и ремонт 1,5 тысячи единиц оборудования на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Мэр сообщил, что договоры на закупку газа с НАК "Нафтогаз" подписаны. И КП "Киевтеплоэнерго" получило соответствующие номинации на газ.