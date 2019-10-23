БизнесЦензор

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23.10.19 20:30

"Нафтогаз" назначил главу дочерней компании по торговле нефтепродуктами

Главой новой компании в структуре НАК "Нафтогаз Украины", которая будет заниматься трейдингом нефтепродуктами, назначен Юрий Кузьмин.

нафтогаз

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Кузьмин работает заместителем начальника департамента коммерческой деятельности АО "Укргаздобыча". В "Укргаздобычу" он пришел осенью 2015 года, до этого длительное время он занимался реализацией сжиженного газа в подразделениях ТНК-ВР в Украине.

ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" официально зарегистрировано 22 октября, 100% уставного капитала (100 тыс. грн) принадлежит АО "Укртранснафта". Новая компания зарегистрирована в офисе "Укртранснафты" на ул. Московской в Киеве.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" в начале октября одобрил создание в рамках дивизиона "Нефть" новой компании "Нафтогаз Ойл Трейдинг", которая будет специализироваться на торговле продуктами нефтепереработки.

Планируется, что компания будет торговать как импортными нефтепродуктами, так и ресурсом, производимым Шебелинским газоперерабатывающим заводом. "Нафтогаз Ойл Трейдинг" будет закупать/продавать все объемы нефтепродуктов и нефтехимии в рамках группы "Нафтогаз".

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