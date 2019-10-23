Гончарук пообещал продолжить реформу децентрализации

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Во время встречи обсуждались вопросы начала и прохождения отопительного сезона, привлечения иностранных инвестиций в регионы и распределения субвенций.

"От эффективного сотрудничества правительства и местных органов власти зависит качество жизни украинцев. Для человека не имеет значения, из какого кармана будет профинансировано решение его проблем. Мы с вами в одной лодке и должны вместе решать проблемы людей", – сказал Гончарук.

Он добавил, что правительство открыто к сотрудничеству, а совещания с представителями территориальных общин будут проводиться постоянно. Глава правительства не исключает создание специальной службы поддержки, куда можно будет обратиться не только с конкретными вопросами, но и с предложениями.

"Реформа децентрализации точно будет продолжаться! И в ее рамках общины получат больше полномочий", – подчеркнул премьер-министр.

Гончарук также проинформировал городских голов о стратегических направлениях работы правительства. В частности, сейчас идет работа над созданием функциональной инфраструктурной сети по всей Украине.

"Что такое функциональная сеть? Это образовательная сеть, медицинская, безопасность, юстиция. У нас в программе действий правительства есть четкие стандарты, которые государство будет гарантировать украинцам – "скорая" должна приезжать за 10 минут в городе, врач должен быть не далее чем 7 км в сельской местности, каждый ребенок должен ходить в детский сад и так далее. Мы собрали по министерствам информацию по объектам, которые принадлежат к этим сетям, и нанесли ее на инфраструктурную карту. Сейчас на ней более 110 тыс. объектов по всей стране. На прошлой неделе мы направили карту в области, чтобы они добавили все инфраструктурные объекты, которых не хватает: в каком районе нужна школа, в котором садик, а в каком – больница", – сказал премьер-министр.